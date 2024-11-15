Минздрав Беларуси определился с объемами наркосредств и психотропов, которые могут изготавливать и хранить юрлица

Постановлением Министерства здравоохранения №154 от 5 ноября 2024 года определено максимальное количество наркотических средств, психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться, перерабатываться, храниться юридическими лицами в 2025 году.

Согласно документу, максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составит 1 г, кокаина - 10 г, морфина - 20 кг, амфетамина - 1 г.

Всего в перечне 25 наименований наркотических средств и 46 психотропных веществ.

Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.