В Беларуси обновили санитарные нормы по предупреждению инфекций

Минздрав обновил санитарные нормы и правила по предупреждению распространения ветряной оспы, кори, коклюша и других инфекционных заболеваний.

Согласно постановлению ведомства № 113 от 13 июля 2023 года, утверждены санитарные нормы и правила, которыми установлены требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении таких инфекционных заболеваний, как ветряная оспа, гемофильная инфекция, дифтерия, краснуха, коклюш, корь, менингококковая инфекция, полиомиелит, столбняк, эпидемический паротит. Это управляемые инфекции, которые можно предупредить средствами специфической профилактики.

В частности, по месту работы, организации образовательного процесса, службы, временного пребывания населения должны быть исправными вентиляционные системы, фрамуги, форточки и створки стеклопакетов, другие устройства для проветривания помещений, системы дезинфекции воздушной среды.

Должны проветриваться помещения, проводиться ежедневная влажная уборка помещений, в том числе в санитарно-бытовых помещениях, с использованием разрешенных к применению моющих средств и (или) дезинфицирующих средств. В общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) должна размещаться наглядная информация по профилактике инфекционных заболеваний.

Также установлены требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах отдельных инфекционных заболеваний, эпидемические показания к госпитализации (изоляции), выписке пациентов и требования к лабораторному обследованию реконвалесцентов, дезинфекционные мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

Ведомственные нормативные правовые акты, ранее устанавливавшие требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении этих инфекционных заболеваний признаются утратившими силу.

Постановление № 113 вступает в силу через месяц после его официального опубликования.