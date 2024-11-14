В Беларуси "по просьбам трудящихся" собираются повысить налоги на люксовые авто

Власти Беларуси в 2025 году собираются ввести изменения по транспортному налогу в отношении автомобилей повышенной комфортности. Речь идет о некоторых моделях Audi, Bentley, BMW, Toyota и других производителей.

Как известно, сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Так, для авто повышенной комфортности в 2024 году ввели десятикратный налог по сравнению со стандартным. Но есть нюанс: сейчас деньги берут с автомобилей не старше трех лет. Но власти хотят установить другое количество лет.

Глава Минфина Юрий Селиверстов рассказал, почему для вышеперечисленных машин решили ввести изменения. По его словам, от людей стали поступать запросы, почему трехлетнюю люксовую машину (когда она перешагивает этот порог) не облагать десятикратной ставкой.

"Если у вас есть Lamborghini более трех лет, то придется платить тоже больше. Этот запрос поступает от общества и, наверное, он справедлив, чтобы для этих люксовых автомобилей не ограничиваться трехлетним периодом, а сделать так, как определит правительство", - пояснил чиновник.

В целом для населения транспортный налог в 2025 году хотят поднять в среднем на 6,1%.