В Беларуси импорт новых грузовиков класса Евро 6 освобожден от НДС и утильсбора

Ввоз в Беларусь новых (с момента выпуска которых прошло не более одного года) грузовых автомобилей экологического класса 6 освобожден от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

Соответствующий указ №29 был подписан 3 февраля 2022 года.

«Документ принят для создания в 2022 году дополнительных условий для обновления подвижного состава белорусских международных грузоперевозчиков транспортными средствами высокого экологического класса. Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза», - говорится в официальном комментарии к указу.