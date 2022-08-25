Власти Беларуси определились с базой НДС при продаже авто в лизинг

Белорусские власти определились, что является налоговая базой по налогу на добавленную стоимость у лизинговых компаний при продаже легковых автомобилей, следует из указа №298 от 24 августа 2022 года.

«по договорам финансовой аренды (лизинга), предусматривающим выкуп предмета лизинга, являющегося транспортным средством согласно [утвержденному указом приложению] и приобретенного без налога на добавленную стоимость лизингодателем у физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на территории Республики Беларусь, в части контрактной стоимости такого предмета лизинга определяется как разница между его контрактной стоимостью с учетом налога на добавленную стоимость и инвестиционными расходами лизингодателя на приобретение такого транспортного средства, предназначенного для последующей передачи в качестве предмета лизинга», - говорится в указе.

«при реализации организациями и индивидуальными предпринимателями транспортных средств, приобретенных ими без налога на добавленную стоимость у физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на территории Республики Беларусь, определяется как разница между ценой реализации с учетом налога на добавленную стоимость и ценой приобретения этих транспортных средств», - также сказано в документе.

В утвержденный указом перечень включены легковые и прочие моторные транспортные средства.