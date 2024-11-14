Франция проигнорирует климатический саммит в Азербайджане

Министр окружающей среды Франции Аньес Панье-Рюнаше отказалась от участия в Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку после заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые она назвала неприемлемыми. Об этом сообщает AFP.

В своем выступлении в среду, 13 ноября, Алиев обвинил Францию в том, что она удерживает средиземноморский остров Корсика и заморские территории Парижа "под колониальным игом".

По словам азербайджанского лидера, Франция совершает "преступления" и "нарушает права человека" на заморских территориях. Среди них он упомянул Новую Каледонию, что в южной части Тихого океана, где из-за спорной избирательной реформы весной вспыхнули протесты и 13 человек были убиты.

Французский министр по вопросам окружающей среды заявила, что слова Алиева, "направленные против Франции и Европы", являются неприемлемыми, а он использует "борьбу с изменением климата для позорной личной повестки дня".

"Прямые нападения на нашу страну, ее институты и территории не могут быть оправданы", – добавила Панье-Рюнаше, объявляя решение не ехать на СОР29.

Франция неоднократно обвиняла Азербайджан в подпитке сепаратизма на своих заморских территориях, тогда как Баку критиковал Париж за поддержку Армении, в том числе и оружием.