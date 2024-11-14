Украина хочет параллельно открыть два переговорных кластера с ЕС в 2025 году

Украина во время польского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года будет стремиться открыть два переговорных кластера по вступлению в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его словам, после встреч с европейскими коллегами в Брюсселе он убедился, что Украина будет оставаться приоритетом следующего руководства Еврокомиссии, "есть четкое осознание необходимости помощи Украине именно сейчас".

"Мы тоже понимаем, что сразу после официальных формальных назначений руководство Еврокомиссии будет осуществлять свои первые визиты в Украину, тем самым демонстрируя солидарность, неизменность этой поддержки, ее наращивание", – считает он.

Глава МИД также указал, что обсудил с европейскими коллегами "конкретные вещи, связанные с переговорным процессом Украины для вступления в ЕС".

"Мы отстаиваем позицию, что, учитывая тот прогресс, который Украина достигла на пути реформ, а также по результатам соответствующего скрининга, мы готовы открывать два кластера во время польского председательства. Причем по логике не один за другим, а параллельно", – добавил Сибига.

Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые открываются поочередно.

Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала "быстро, в начале 2025 года, прийти к открытию" переговорных кластеров по вступлению в ЕС.