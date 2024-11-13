Последнее обновление: 13.11.2024 18:00

Правительство Литвы поддержало денонсацию соглашения с Беларусью о двойном налогообложении

Правительство Литвы поддержало предложение Министерства финансов о денонсации соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Литва на протяжении последних лет не сотрудничает с Беларусью по вопросам взимания налогов. С учетом того, что такое соглашение с Российской Федерацией уже расторгнуто, предлагается денонсировать его и с Беларусью", - говорится в предложениях Минфина.

Кабинет министров с этой инициативой согласился. Межправительственное литовско-белорусское соглашение об избежании двойного налогообложения действует с 1 января 1997 года. Во вторник Сейм Литвы денонсировал договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью. Ему же предстоит решить вопрос о денонсации соглашения с синеокой о двойном налогообложении.



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