Последнее обновление: 13.11.2024 09:05

В Беларуси определились со статиндексами стоимости строительно-монтажных работ за октябрь

Постановлением Минстройархитектуры № 122 от 6 ноября 2024 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за октябрь.

В частности, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 100.0407), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.0811).

Индексы рассчитаны за октябрь 2024 года к сентябрю 2024 года.

Документом также установлены статистические индексы стоимости СМР для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за октябрь 2024 года к октябрю 2023 года. Средний индекс по стране составил 114.1374.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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