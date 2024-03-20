Минстройархитектуры установило коэффициент изменения стоимости капстроений для физлиц

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 8 от 26 февраля 2024 г. установлен коэффициент изменения стоимости принадлежащих физлицам капитальных строений (зданий и сооружений (их частей).

Согласно документу, коэффициент определен в том числе для жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, машино-мест.

Размер коэффициента на 1 января 2024 г. составляет 1,1013 (ранее – 1,1501).