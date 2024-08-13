В Беларуси скорректировали работу застройщиков и товариществ собственников

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 6 от 30 мая 2024 года утвержден порядок предоставления сведений организациями застройщиков и товариществ собственников.

Согласно документу, организации застройщиков, товариществ собственников ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют в районный, городской исполнительные комитеты, местную администрацию района в городе общие сведения о деятельности организации собственников, сведения о количестве общих собраний членов и собственников объектов недвижимого имущества, не являющихся членами организации застройщиков (собраниях уполномоченных), проведенных за отчетный период, сведения о количестве заседаний правления организации собственников, проведенных за отчетный период.

К общим сведениям о деятельности организации собственников, необходимых к предоставлению в органы исполнительной власти, относятся наименование организации собственников, дата и номер ее регистрации, количество жилых домов, входящих в состав организации собственников, общая площадь каждого жилого дома, год его постройки, количество жилых и нежилых помещений в нем.

Организация, эксплуатирующая жилищный фонд или предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, также предоставляет при обслуживании общего имущества совместного домовладения собственными силами - дату и номер аттестата соответствия, при обслуживании общего имущества совместного домовладения иными организациями - дату и номер договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, организации должны предоставлять сведения о количестве членов и собственников объектов недвижимого имущества, не являющихся членами организации застройщиков, и сведения о председателе правления организации собственников (фамилия, имя, отчество, дата выдачи свидетельства о прохождении профессиональной аттестации, дата избрания на должность, дата и номер решения местного исполнительного и распорядительного органа о согласовании на должность, срок, на который заключен срочный трудовой договор (за исключением контракта).

Информация подается на бумажном носителе. Датой предоставления сведений считается дата их поступления в районный, городской исполнительные комитеты, местную администрацию района в городе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.