Президент Польши отказался от совместного фото на самммите в Баку из-за Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в совместном фото на открытии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) в Баку.

Как сообщает портал Interia со ссылкой на окружение польского лидера, поводом для отказа стало присутствие на мероприятии Лукашенко.

"Это было осознанное решение господина президента. Family photo - это семейное фото, господин президент решил, что не хочет иметь семейное фото с Александром Лукашенко", - заявил собеседник портала.

СОР-29 проходит 11-22 ноября в Баку. Делегаты более чем из 100 стран рассмотрят на форуме выработку эффективных решений для борьбы с негативным влиянием глобального потепления и адаптации зеленой повестки.