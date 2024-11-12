Лидеры двух ключевых партий Германии согласовали дату досрочных выборов

Лидеры правящей Социал-демократической партии Германии и крупнейшего оппозиционного альянса ХДС/ХСС договорились о дате досрочных выборов 23 февраля. Об пишет Spiegel со ссылкой на источники в партиях.

Во фракции СДПГ говорят, что канцлер Олаф Шольц попросит вотум доверия в Бундестаге 16 декабря.

Окончательное решение о дате выборов должен принять федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщают в кругах фракции ХДС/ХСС.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

После распада коалиции Шольц назвал 15 января датой проведения голосования за вотум доверия к его правительству меньшинства. Однако недавно он заявил, что готов провести голосование до Рождества.

Накануне стало известно, что лидер ХДС Фридрих Мерц рассматривает возможность проведения новых выборов 16 или 23 февраля, в связи с этим политсила усиливает давление на Шольца.