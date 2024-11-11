Последнее обновление: 11.11.2024 16:14

Беларусь официально стала партнером БРИКС

Беларусь официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РБ.

Согласно информации, 5 ноября Лукашенко подписал письмо в адрес Путина о готовности синеокой подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ во время личной встречи передал министр иностранных дел Рыженков послу России в Минске Борису Грызлову.

"Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", - говорится в сообщении МИД.



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