Беларусь официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РБ.

Согласно информации, 5 ноября Лукашенко подписал письмо в адрес Путина о готовности синеокой подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ во время личной встречи передал министр иностранных дел Рыженков послу России в Минске Борису Грызлову.

"Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", - говорится в сообщении МИД.