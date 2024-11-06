Последнее обновление: 06.11.2024 18:00

Правительство Литвы запретило прием граждан Беларуси в Союз стрелков

В добровольческий Союз стрелков Литвы, который интегрирован в систему Минобороны республики, запретили прием проживающих в стране лиц с двойным гражданством, одним из которых является белорусское или российское. Такую инициативу оборонного ведомства на очередном заседании одобрило правительство Литвы.

Документ передается на окончательное утверждение в парламент.

Аналогичное решение по поводу армейской службы лиц с двойным гражданством находится на рассмотрении кабмина. Список недружественных стран оглашает правительство балтийской республики. В январе 2024 года в него были внесены Беларусь, Китай и Россия.

Численность Союза стрелков Литвы составляет 16 тыс. человек, что является максимумом за всю историю этой структуры, созданной более 100 лет назад. За последние полтора года в стрелки записались около 2 тыс. человек.



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