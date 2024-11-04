Президент Южной Кореи считает необходимым принять меры против военного сотрудничества КНДР и РФ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, призвав к укреплению сотрудничества партий в парламенте страны, обратил особое внимание на необходимость принятия мер против военного сотрудничества КНДР и России, сообщило агентство Yonhap.

"Сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет значительную угрозу нашей национальной безопасности. Мы тщательно рассмотрим все возможные сценарии контрмер", - говорится в послании президента к парламенту, которое было оглашено премьер-министром Хан Док Су в понедельник.

Президент отметил, что Южная Корея значительно усилила противодействие ядерным угрозам со стороны Северной Кореи благодаря прочному союзу с Соединенными Штатами и трехстороннему сотрудничеству в области безопасности с участием Японии.

Юн Сок Ель также пообещал расширить поддержку северокорейских перебежчиков и уделить больше внимания проблемам с правами человека в КНДР, организовав международное обсуждение этой темы.

"Будем работать над расширением поддержки международным сообществом концепции свободной и единой Кореи", - говорится в послании.