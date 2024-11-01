Последнее обновление: 01.11.2024 18:00

Турция тоже готовится принять закон об "иноагентах"

Власти Турции подготовили законопроект "против иностранного влияния" и планируют принять его в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, в Турции планируют ввести уголовную ответственность для "тех, кто работает против безопасности государства, его внутренних или внешнеполитических интересов", при этом максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.

Законопроект обсудят в парламенте страны в ближайшие дни. В публикации отмечается, что он похож на закон, который недавно приняли в Грузии, а также на российский закон об иноагентах.

Представители гражданского общества Турции обеспокоены этим законом, они считают, что власти могут использовать его для подавления критики правительства. В оппозиционной Республиканской народной партии заявили, что законопроект является основой для "намного более репрессивной среды".



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