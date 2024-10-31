Последнее обновление: 31.10.2024 17:58

В Германии закрывают все генконсульства Ирана

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о санкциях в ответ на казнь в Иране гражданина Германии Джамшида Шармахда.

Среди них - закрытие трех иранских генеральных консульств во Франкфурте, Мюнхене и Гамбурге. Посольство в Берлине при этом продолжит работать.

Меры коснутся 32 сотрудников консульств, которые должны будут покинуть страну в том случае, если у них нет немецкого гражданства. Реакция на казнь оказалась жестче, чем ожидалось, отмечает Tagesschau.

Шармахд, имевший гражданство Германии и Ирана, был похищен иранскими спецслужбами во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран называет его лидером оппозиционной группировки "Тондар", которая признана в Иране "террористической". В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в "терроризме". Приговор решительно осудили власти Германии и Евросоюза. Шармахда казнили утром 28 октября.



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