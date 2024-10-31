Лукашенко продвигает свою идею запрета санкций в обход СБ ООН

Лукашенко сегодня на конференции по евразийской безопасности призвал исключить применение санкций без решений Совета безопасности ООН.

"Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо <...> исключить практику применения незаконных санкций без решений Совбеза ООН и создать действенный механизм международно-правовых гарантий, не допускающих использование такого способа давления", - заявил Лукашенко.

Кроме того, по его словам, следует "разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного и понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить всe человечество и без ядерного оружия: лазеры, гиперзвук, квантовые и электромагнитные системы, и иные передовые разработки с не до конца изученными свойствами".

Помимо этого, Лукашенко предложил принять глобальный акт о киберненападении.

"В киберсфере также бесконтрольно развивается целая индустрия, направленная на создание и внедрение вредоносных решений, влекущих последствия глобального масштаба. Никакого ядерного оружия не надо. Необходимо принять международный правовой акт о киберненападении, предполагающий отказ от применения друг против друга этого оружия, а также формирование системы контроля за его разработкой и использованием", - сказал Лукашенко.