ЦИК Грузии из-за протестов решил пересчитать бюллетени на ряде участков

Центральная избирательная комиссия Грузии решила пересчитать бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе, чтобы проверить данные. Об этом сообщает "Грузия Online".

По данным грузинского Центризбиркома, окружные комиссии с помощью жеребьевки уже определили те участки, где будут пересчитывать бюллетени.

В регионах пересчет начался в 12:00 по местному времени, в Тбилиси запланирован на 17:00.

Оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.