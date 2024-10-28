Евроинтеграцию власти Грузии назвали главным своим приоритетом

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил о "важных внешнеполитических приоритетах" страны, а главным назвал евроинтеграцию. Об этом сообщает грузинское издание Sova.

По его словам, акцент будет делаться на экономическом росте Грузии. Он отметил, что если Грузия не выполнит эту цель, тогда "никто не примет страну в ЕС".

"Мы ожидаем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, произойдет с начала следующего года. У нас есть конкретные обязательства по соглашению об ассоциации и соглашению о свободной торговле. Наша амбициозная задача – выполнить более 90% этих обязательств у обоих направлениям до 2028 года", – сказал премьер.

Он отметил, что в конечном итоге это обеспечит достижение Грузией конечной цели, поставленной властями страны на 2030 год – полной интеграции в Евросоюз.

"Это требует развития страны во всех направлениях, в частности, особенно в плане экономического роста. Если экономические показатели не будут соответствующими, никто не примет страну в ЕС", – сказал он.