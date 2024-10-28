Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Партия-победительница выборов в Болгарии исключила коалицию с пророссийской силой

Лидер партии ГЕРБ-СДС, одержавшей победу на досрочных парламентских выборах в Болгарии, Бойко Борисов исключил возможность коалиции с пророссийской политсилой "Возрождение". Его заявление приводит БНР.

По его словам, программа партии ГЕРБ будет "основополагающей для всех, кто хочет формирования правительства".

Он добавил, что ГЕРБ будет работать со всеми, кто поддерживает эту программу, а потенциальными партнерами по коалиции могут быть все партии, кроме "Видродження".

"В этот вечер все потенциальные партнеры, без коллег из „Видродження" – чисто идеологически на базе наших политических семей в Европе этого нельзя допустить", – добавил Борисов.

Он также намекнул, что будет кандидатом на должность премьер-министра в правительстве ГЕРБ.

По предварительным результатам выборов в Болгарии, ГЕРБ получила наибольшее количество голосов. Пророссийская партия "Возрождение" показывает третий результат.

Всего в парламент Болгарии нового созыва проходят девять партий, среди которых две новые – МЕЧ и "Величие".

До прошлого воскресенья за последние несколько лет Болгария пережила шесть парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года, апрель 2023 года и июнь 2024 года.

Последние досрочные выборы не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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