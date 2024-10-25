Последнее обновление: 25.10.2024 18:00

SpaceX запустила на орбиту группу разведывательных спутников

Ракета Falcon 9 в четверг вывела на орбиту группу спутников в рамках миссии NROL-176 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Об этом сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск ракеты со спутниками оптико-электронной разведки был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 10:13 по Тихоокеанскому времени США. Примерно через час аппараты были выведены на орбиту.

Детальные сведения о предназначении спутников строго засекречены.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 21-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

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