Литва договорилась с тремя странами о ротационном размещении систем ПВО

В следующем году по меньшей мере три страны-члена НАТО разместят на территории Литвы системы противовоздушной обороны в рамках ротационного развертывания. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Ранее он заявлял, что европейские союзники НАТО должны разместить свои силы в Литве и что Нидерланды будут одной из этих стран.

"Я могу сказать три. Возможно, даже больше", – сказал министр, которого цитирует LRT.

На вопрос, будет ли среди этих стран Швеция, министр ответил: "Сейчас я не могу этого подтвердить".

В прошлом году НАТО согласовала модель ротационной противовоздушной обороны в регионе Балтийского моря. Цель состоит в том, чтобы системы противовоздушной обороны стран Альянса ротировались в странах Балтии почти непрерывно.

Напомним, этим летом в Литву размещали систему Patriot из Нидерландов, которую развертывали на авиабазе Шяуляй в рамках учений BALTCON24.

Тогда Кащюнас предлагал Нидерландам регулярно размещать в балтийской стране систему противовоздушной обороны Patriot в рамках учений.