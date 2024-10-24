Последнее обновление: 24.10.2024 18:00

Турецкие беспилотники и дроны-камикадзе будут производить в Казахстане

Турецкие беспилотники и дроны-камикадзе будут производить в Казахстане. Переговоры о размещении производств тактических беспилотных авиационных систем (БПЛА) и барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) прошли во время ІV Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA EXPO-2024 в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Казахстана.

Согласно информации, министр обороны Руслан Жаксылыков провел переговоры с генеральным директором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром.

«Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории нашей страны», - говорится в сообщении.

Руслан Жаксылыков также встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и председателем Агентства оборонной промышленности Халуком Гергюном.

Известно, что в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA.

10 мая в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО НК Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace.

«В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для Вооруженных сил Республики Казахстан», - отметили в пресс-службе ведомства.



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