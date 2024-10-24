Экономика РФ стала демонстрировать признаки охлаждения

Экономика России в конце третьего-начале четвертого кварталов стала демонстрировать признаки некоторого охлаждения. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли.

"В этом году наша оценка (роста ВВП РФ) - 3,9%. Несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего-начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики - вполне естественно она реагирует на принятые решения (по ужесточению денежно-кредитной политики), эту оценку (рост в 3,9%) мы подтверждаем", - сказал министр, которого цитируют российские медиа.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - 0,5-1,5%.