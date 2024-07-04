Россия вылетела из 10 крупнейших экономик мира

Падение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте. Это следует из данных Всемирного банка.

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% - больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% - с $2,27 трлн до $2,02 трлн.

В результате по размеру экономики Россия опустилась с восьмого на 11-е место, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя они в прошлом году росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье место Германию.

Лидируют с огромным отрывом США: американская экономика на треть больше китайской - $27,4 трлн против $17,8 трлн соответственно.

Десятка крупнейших экономик мира выглядит следующим образом: США - $27,361 трлн; Китай - $17,795 трлн; Германия - $4,456 трлн; Япония - $4,213 трлн; Индия - $3,550 трлн; Великобритания - $3,340 трлн; Франция - $3,031 трлн; Италия - $2,255 трлн; Бразилия - $2,174 трлн; Канада - $2,140 трлн.