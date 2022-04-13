Последнее обновление: 13.04.2022 13:49

Власти России заявили о начавшейся просадке экономики

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал "просадку" российской экономики одним из главных рисков нынешнего времени и отметил, что она уже началась.

Он сказал об этом, выступая в Совете Федерации, передает Интерфакс.

"Один из главных на сегодня рисков - "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике - с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, - хотя она пока практически не затронула рынка труда", - сказал он.

"Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах - 9-10%", - добавил первый вице-премьер.

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