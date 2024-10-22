Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

Великобритания выделит Украине $3 млрд на закупку и производство оружия

Правительство Великобритании выделяет Украине 2,26 млрд фунтов ($2,94 млрд) на закупку, разработку и производство оружия.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, по форме это будет зарезервированный в бюджете Соединенного Королевства взнос Британии в общий кредит стран «большой семерки» Украине размером в $50 млрд, который будет погашаться за счет процентов с замороженных российских активов.

Полученные от Великобритании 2,26 млрд фунтов Украина сможет вложить в закупку и разработку средств ПВО, артиллерии и других видов техники и оружия.

Министр обороны Джон Хили сказал журналистам, что часть денег может быть потрачена на разработку и производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Пресс-служба правительства Великобритании отмечает, что кредит в 2,26 млрд фунтов выделен в дополнение к тем трем миллиардам, что Британия обязалась ежегодно выделять на военную помощь Украине.

В целом Великобритания передала Украине около 400 различных видов вооружения. Среди последнего, Великобритания анонсировала предоставление 650 легких многоцелевых ракет (LMM) для усиления ПВО.



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