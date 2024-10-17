Узбекистан так и останется в статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС

Узбекистан не будет вступать ни в какие военные структуры, а в ЕАЭС останется в качестве государства-наблюдателя. Об этом на открытии Недели международных партнерских инициатив в Ташкенте корреспонденту «Ферганы» сказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) Акмаль Саидов.

На вопрос, согласится ли Узбекистан на ограничение суверенитета ради более тесного сотрудничества с другими странами, Саидов ответил отрицательно.

«В первой статье Конституции сказано, что Узбекистан — суверенное государство. Если речь идет о вступлении в какие-либо военизированные оборонительные структуры и организации, то нет, не допускаем. Мы никогда не будем отправлять наших ребят (за рубеж) для выполнения каких-либо военных миссий, в том числе и миротворческих. На нашей территории не будет никаких иностранных военных баз», - заявил вице-спикер.

Что касается интеграции в евразийский экономический союз, то Узбекистану больше подходит статус страны-наблюдателя при ЕАЭС, подчеркнул Саидов.

«Я являюсь руководителем парламентской комиссии по изучению возможности вступления Узбекистаном в ЕАЭС. Мы внимательно изучили более тысячи различных документов этой организации и пришли к выводу, что на сегодня в интересах Узбекистана — сохранение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Например, казахские коллеги — уж очень мало выгод их страна получила от вступления в ЕАЭС. Но, конечно, за эту информацию я ручаться не могу. У Узбекистана есть основополагающие принципы внешней политики, которые закреплены в новой редакции Конституции, им и будем следовать», - пояснил Саидов.

О намерении Узбекистана присоединиться к ЕАЭС стало известно 2 октября 2019 года, когда об этом заявила спикер российского сената Валентина Матвиенко. В Ташкенте подтвердили заинтересованность в евразийской интеграции, оговорившись, что решение не принято, идет процесс изучения «плюсов и минусов» членства в союзе. Позже сообщалось, что Узбекистан решил ограничиться статусом наблюдателя при ЕАЭС, получив его в декабре 2020 года.