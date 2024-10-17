Эстония надеется увидеть шаги по принятию Украины в НАТО

Эстония надеется увидеть действия и последующие шаги по вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Эстония всегда говорила, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО», - сказал Певкур перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе сегодня также пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, в котором примет участие президент Украины.

Зеленский уже прибыл в столицу Бельгии, где он также сегодня представит на заседании Европейского совета «план победы» и встретится с лидерами ЕС.