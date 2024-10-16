Евросоюз проводит первый саммит со странами Персидского залива

Евросоюз 16 октября проводит свой первый саммит со странами Персидского залива, направленный на укрепление связей с государствами этого региона для получения международной поддержки в изоляции России. Об этом сообщает Reuters.

Основная цель саммита с шестью богатыми арабскими государствами в Совете по сотрудничеству арабских государств Персидского залива состоит в том, чтобы сделать отношения более стратегическими, поясняет Reuters.

"Регион Персидского залива находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. Он играет очень важную роль во многих современных кризисах", – заявил чиновник ЕС.

Партнерство между ЕС и странами Персидского залива будет охватывать торговлю, инвестиции, возобновляемую энергетику, региональную безопасность, а также гражданские вопросы, в том числе визовые режимы. Хотя Брюссель надеется на более жесткую позицию этих стран по отношению к России, полного принятия такой позиции не ожидается.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Персидского залива приостановлены с 2008 года, однако продолжаются дискуссии о других путях для торгового сотрудничества, в частности, с ОАЭ, желающих отдельного торгового пакта с ЕС. Одним из запросов стран Персидского залива является упрощение визового режима для их граждан.