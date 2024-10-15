Последнее обновление: 15.10.2024 15:16

Реальные денежные доходы населения Беларуси за январь-август выросли на 9,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2024 г. составили 109,7% к уровню января-августа 2023 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

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