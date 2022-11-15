Последнее обновление: 15.11.2022 18:16

Реальные доходы белорусов продолжают снижаться

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) снизились в январе-сентябре 2022 года на 3,8% по сравнению с январем-сентябрем 2021 г.

Как сообщил Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%.

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