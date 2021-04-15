Рост реальных денежных доходов населения Беларуси продолжает замедляться

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси ( за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) выросли в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 3,3%.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.

По итогам января 2021 года года реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 4,1%.