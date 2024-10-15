С 15 октября в Беларусь запрещено ввозить из "недружественных стран" новые виды товаров

С 15 октября вступило в силу постановление правительства Беларуси от 28 августа 2024 года с дополненным перечнем товаров, запрещенных к ввозу из "недружественных стран" и их реализации в республике.

Как сообщалось, в новый перечень вошли полиэтилен высокого давления, шинная продукция, плиты OSB, фанера, столярные и плотницкие изделия, санитарно-гигиенические бумага и изделия, бумага и картон, тряпье, стекловолокно, включая стекловату. К ввозу и реализации в синеокой также запрещены отдельные товары из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.

В частности, нельзя ввозить и реализовывать из этих стран сумки и чемоданы, обои, керамическую плитку, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование, стиральные машины, подгузники и пеленки.

Власти приняли такое решение в отместку на решение Евросоюза об ужесточении санкций в отношении Беларуси с 1 июля. ЕС тогда ввел санкции в сферах торговли, услуг, транспорта. Ограничения в том числе включают меры против обхода санкций в отношении РФ и Беларуси.