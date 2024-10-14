МВФ с ноября уменьшает свои комиссии

Международный валютный фонд (МВФ) с ноября 2024 года уменьшает свои комиссии (charges, surcharges и commitment fees), влияющие на стоимость ресурсов для развивающихся стран, которые имеют программы финансирования от фонда. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса по всеобъемлющему набору мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя одновременно сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки странам, которые в ней нуждаются. Утвержденные меры снизят стоимость заимствований, которые МВФ предоставляет государствам-членам, на 36%, или примерно на $1,2 млрд в год", - прокомментировала решение МВФ директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Ожидается, что в 2026 финансовом году количество стран, с которых будут брать дополнительные сборы, сократится с 20 до 13.