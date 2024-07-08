МВФ снизит комиссии для крупных стран-заемщиков

В Международном валютном фонде (МВФ) обсуждается пересмотр размеров дополнительных комиссий, взимаемых с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Речь идет о дополнительных сборах со стран, которые берут в долг больше своей квоты, или дольше выплачивают займы по программам МВФ.

В МВФ объясняют, что дополнительные комиссии являются необходимой частью финансовой модели. Они препятствуют слишком большим заимствованиям или слишком длительному погашению кредитов.

Заемщики, в свою очередь, утверждают, что дополнительные сборы истощают ресурсы государства, которые могли быть потрачены на продукты питания и здравоохранение. Также сборы становятся все более карательными, учитывая высокую инфляцию и более высокие процентные ставки.

Высокие процентные ставки, особенно от Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ теперь превышает 8%. Это вдвое больше, чем до пандемии Covid-19.

США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер сборов.

Окончательное решение о снижении дополнительных комиссий ожидается до конца текущего года.