Генсек НАТО призвал членов Альянса игнорировать ядерные угрозы Путина

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что союзники в НАТО не должны бояться ядерных угроз, к которым прибегает глава Кремля Владимир Путин в попытке ослабить военную помощь Украине со стороны Запада.

На вопрос, стоит ли союзникам по НАТО обращать внимание на российское "бряцание ядерным оружием", Рютте акцентировал, что нет.

"Нет, не стоит, да они и не обращают", – сказал Марк Рютте, которого цитирует Sky News.

По его словам, ядерные учения стран НАТО Steadfast Noon, начинающиеся на следующей неделе, продемонстрируют готовность Альянса ответить на угрозы Кремля.

"НАТО сильна. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы гарантировать безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугают страны, не входящие в НАТО, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он (Путин) лучше прекратит это делать", – подчеркнул генсек Альянса.

Также он обратил внимание на то, что сейчас важно, чтобы страны проверяли и укрепляли оборону.

"Мы также ясно дали понять нашим противникам, что готовы ответить на любую угрозу", – добавил он.

Как известно, с понедельника, 14 октября, НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

Ранее Рютте уже призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.