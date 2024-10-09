Откат от демократии ставит под угрозу евроинтеграцию Грузии - резолюция ЕП

Депутаты Европейского парламента в среду приняли резолюцию, в которой отметили, что откат от демократии Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию страны.

Текст резолюции приняли 495 голосами "за", 73 "против" и 86 воздержались.

В ней говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" продвигает все более авторитарную повестку дня, в частности относительно свободы СМИ и прав ЛГБТК+.

Евродепутаты утверждают, что в сочетании с изменениями в избирательное законодательство страны и все большей антиевропейской риторикой принятые Грузией законы нарушают свободу выражения мнений, цензурируют СМИ, накладывают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО и дискриминируют уязвимые группы населения.

Они также дают понять, что до тех пор, пока законодательство не будет отменено, прогресс в отношениях Грузии с ЕС невозможен.

Депутаты Европарламента хотят тщательного расследования фактов проявления жестокости полиции в отношении мирных демонстрантов, которые вышли на улицы весной 2024 года в знак протеста против закона об "иноагентах".

Они также обеспокоены атмосферой ненависти и запугивания, разжигаемой заявлениями представителей грузинского правительства и политических лидеров.

Резолюция осуждает высказывания олигарха и "почетного председателя" "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и ведущих деятелей правительства, которые угрожают запретить оппозиционные партии и называют оппозицию "преступной политической силой".

Европарламент требует заморозить все финансирование, предоставляемое ЕС грузинскому правительству, до тех пор, пока не будут отменены недемократические законы.

Резолюция призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции в отношении всех виновных в подрыве демократии в Грузии, включая Бидзину Иванишвили.

Еще до голосования спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили называл проект резолюции "возмутительным, позорным и отвратительным".

Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об "иноагентах" фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Кроме того, Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский прямо заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Евросоюза.