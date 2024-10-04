ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии.

Как сообщил ЕС в Грузии Павел Герчинский, в Брюсселе пришли к выводу, что нынешние власти страны "недружественны по отношению к Европейскому Союзу" и распространяют "антизападный и антиевропейский нарратив, пропаганду и теории заговора".

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется уезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", - сказал посол, которого цитирует издание "Грузия онлайн".

При этом он подчеркнул, что ЕС готов работать с властями, "заинтересованными в процессе вступления Грузии в Евросоюз".