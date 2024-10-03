Макрон призвал срочно реформировать модель роста ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время вступления на Берлинском глобальном диалоге призвал к срочному изменению экономического мышления Евросоюза, иначе ЕС рискует через три-четыре года оказаться вне конкуренции с США и Китаем.

Подход ЕС к экономическому росту и международной торговле, по словам Макрона, больше не соответствует поставленным целям, сообщает Euractiv.

Он подчеркнул, что ЕС рискует стать неактуальным игроком на международных рынках и просто "зоной приспособления к избыточным мощностям" как Китая, так и США.

"Если мы продолжим нашу (старую) модель роста, мы будем неконкурентными через три-четыре года", – сказал глава французского государства.

"Я действительно считаю, что мы в опасности", – добавил он, указав на тот факт, что экономический рост ЕС в значительной степени зависел от экспорта автомобильной промышленности в Китай, дешевой энергии из российского газа и безоговорочного оборонного зонтика со стороны США.

Макрон призвал ЕС "проснуться" и перезагрузить свою деятельность.

Заявления Макрона прозвучали на фоне недавней публикации доклада Марио Драги о европейской конкурентоспособности, который предупреждает о "медленной агонии", если ЕС не сможет постоять за себя.