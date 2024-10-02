Последнее обновление: 02.10.2024 17:05

В Латвии развернули мобильные группы ПВО вдоль восточной границы

Латвия развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО на случай новых ситуаций попадания военных дронов на территорию страны. Об этом сообщает LSM.

Министр обороны Андрис Спрудс 1 октября сообщил, что в регионе Латгале начали круглосуточно дежурить мобильные огневые группы со средствами ПВО, а у восточных границ развернули дополнительные радары для мониторинга воздушного пространства, специально адаптированные для обнаружения беспилотников.

В мобильных группах будут дежурить и контрактники, и солдаты срочной службы. Такой режим патрулирования устанавливается бессрочно.

Меры стали ответом на первый инцидент с попаданием российского "шахеда" на территорию страны – беспилотник залетел в Латвию через Беларусь, пролетел еще некоторое расстояние и упал.

В дополнительных комментариях СМИ военные объяснили, что новые радары в приграничье могут видеть аппараты небольшого размера, идущие на малой высоте – такие могут не фиксироваться большими радарами. Теперь латвийские военные смогут лучше отслеживать передвижение подобных объектов.

Огневые группы, вооруженные шведскими ЗРК RBS-70, будут дежурить в зоне покрытия радара и в случае обнаружения угрозы отправляться на перехват цели.



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