Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовскую границу

В Беларуси продлили запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно информации, внесены изменения в постановление Совмина № 182 от 14 марта 2024 г., которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.

Срок действия запрета продлен до 1 апреля 2025 г.

В правительстве называют этот шаг "вынужденной мерой для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литвы".