Последнее обновление: 27.09.2024 14:45

Лукашенко анонсирован создание отечественного мобильного телефона

Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в БГУИР анонсировал создание отечественного мобильного телефона со своим программным обеспечением.

"И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в стране будут “вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений: робототехнику, наноэлектронику, сложные самообучающиеся системы и другие”.

"Сейчас задумываем создать на базе специализированных вузов хай-тек-инкубаторы", - поведал Лукашенко.



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