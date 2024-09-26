США намерены разрушить глобальную криптосеть с целью помешать РФ обходить санкции

США приняли меры по разрушению глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами. Об этом сообщили в Белом доме.

Целью введения таких мер является противостояние уклонению России от санкций, отмыванию денег, а также лишение оборонной базы РФ ресурсов.

"С целью противодействия российскому уклонению от санкций и отмыванию денег Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США в координации с международными партнерами сегодня приняли меры по разрушению глобальной криптовалютной сети", - говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что США продолжат "увеличивать цену для России за войну в Украине" и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов.