Белорусский рубль укрепился к доллару на БВФБ

На валютных торгах БВФБ 26 сентября 2024 года курс доллара снизился на 0,32 копейки или 0,1% до 3,2101 рубля при объеме торгов $15,1млн.

Курс евро снизился на 0,01 копейки или 0,003% до 3,5999 рубля при объеме торгов 0,01 млн.евро.

Курс российского рубля вырос на 0,07 копейки или 0,02%, до 3,4749 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 4013,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 0,98 копейки, или на 0,21%, до 4,6099 рубля за 10 юаней при объеме торгов 88,6 млн. юаней.