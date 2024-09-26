США предоставят Армении $20,6 млн на укрепление энергетической безопасности

США предоставят Армении финансовую поддержку в размере $20,6 млн для содействия реформам в правительстве.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава USAID (Агентство США по международному развитию) Саманта Пауэр, говоря о демократическом прогрессе Армении, объявили о выделении Соединенными Штатами $20 млн 600 тысяч для содействия дальнейшему развитию", - заявили в пресс-службе посольства США в Армении.

Отмечается, что финансовые средства, о выделении которых было объявлено во время Генеральной Ассамблеи ООН, будут направлены на правительственные реформы и улучшение государственных услуг в рамках инициативы USAID "Демократия эффективна", на поддержку Армении в повышении кибербезопасности, безопасности границ, энергетической безопасности и повышении устойчивости к сложным угрозам и вызовам.

Кроме того, USAID также объявил о выделении $600 тыс. в рамках инициативы по повышению информационной компетентности и устойчивости (ProInfo) для поддержки медиа и информационной грамотности в обеспечении эффективной и общественной журналистики.

Инициатива "Демократия эффективна", запущенная Блинкеном и Пауэр в 2022 году, призвана объединить усилия заинтересованных сторон для поддержки стран на пути демократического развития, помогая им достичь ощутимых и долгосрочных результатов для своих граждан.