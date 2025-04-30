Mastercard запустила платежи в стейблкоинах

Платежная система Mastercard объявила о партнерстве с компаниями Circle, Paxos и Nuvei.

Теперь 150 млн мерчантов в ее сети смогут принимать стейблкоины независимо от способа оплаты клиента.

Компания также запустила криптодебетовую карту в сотрудничестве с биржей OKX. По словам директора по продуктам Mastercard Йорна Ламберта, это создает «комплексный подход»: пользователи тратят стейблкоины, а продавцы получают их.

Представители платежного гиганта отметили, что «стабильные монеты» помогают ускорять и удешевлять платежи. Согласно пресс-релизу, Mastercard уже работает с Ondo Finance, JPMorgan Chase и Standard Chartered для развития расчетов с использованием токенизированных активов.

Рынок стейблкоинов продолжает расти — его капитализация достигла $230 млрд (+54% за год). На USDT и USDC приходится 90% объема. Количество активных кошельков за год выросло на 50%, следует из данных Artemis и Dune.

Эмитент USDC — Circle — получил одобрение от Управления по регулированию финансовых услуг Глобального рынка Абу-Даби для работы в качестве поставщика финансовых услуг.

Напомним, Mastercard 8 апреля объединилась с биржей Kraken для выпуска физических и цифровых дебетовых криптокарт.