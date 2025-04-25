Казахстан и Турция заключили соглашение по валютному свопу

Казахстан упрощает расчеты с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Председатели центробанков Казахстана и Турции – Тимур Сулейменов и Фатих Карахан подписали Двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира», - говорится в сообщении.

Согласно информации, документ позволит упростить взаимные расчеты между странами, снизит валютные риски, активизирует торговлю между Казахстаном и Турцией.

В 2024 году почти 80% всего объема отправленных за рубеж денежных переводов через системы денежных переводов суммарно пришлось лишь на три страны — Узбекистан, Россию и Турцию. Объемы денежных средств, которые были получены из Турции в прошлом году, составили 20,3 млрд тенге.